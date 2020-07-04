Özalp Belediyesi ilçedeki metruk binaları yıktı - Son Dakika

Van'ın Özalp ilçesinde görüntü kirliliğine neden olan metruk binalar belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

Özalp Belediyesi, ilçede güvenlik açısından risk oluşturan ve kent estetiğine zarar veren binaların yıkılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ilçeye bağlı Cumhuriyet, İstasyon ve Mahmudiye mahallelerinde bulunan metruk binaları iş makineleriyle yıkılarak enkazları kaldırıldı.

Yıkım sırasında olumsuzluk yaşanmaması için çevre güvenliği de alan belediye ekipleri, vatandaşların talepleri doğrultusunda yıkım işleminin devam edeceği bildirdi.