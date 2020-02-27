Özalp belediyesi kandil simidi ikram etti - Son Dakika

Van'ın Özalp Belediyesi, Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlara ve ilçe esnaflarına kandil simidi ikram etti.



Özalp Belediyesi, çarşı merkezinde esnaf ve cami önünde bulunan vatandaşlara Regaip Kandili sebebiyle simit dağıttı. Simit ikramlarını alan vatandaşlar ilçe esnafları Özalp Belediyesine teşekkürlerini ilettiler. Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik, Regaip Kandilinin tüm Müslüman alemine hayırlı olmasını temennisinde bulundu. Kaymakam Çelik" Regaip Kandili tüm Özalplı hemşerilerime ve Müslüman alemine bereket, huzur, sağlık getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Bütün Özalplı hemşerilerimin kandilini kutluyorum" dedi. - VAN