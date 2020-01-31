Özalp Belediyesi okulları temizledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Özalp Belediyesi okulları temizledi - Son Dakika

Özalp Belediyesi okulları temizledi

6 saat önce

Özalp Belediyesi, pazartesi günü ders başı yapılacak okullara temizlik çalışması yaptı.

Özalp Belediyesi okulları temizledi, System.String[]

Özalp Belediyesi, pazartesi günü ders başı yapılacak okullara temizlik çalışması yaptı.

Belediye ekipleri, yarıyıl tatilinde okulların iç ve dış temizliğini yaptığı okulları eğitim öğretim yılının ikinci dönemine hazır hale getirdi.

Öğrencilerin daha temiz ve hijyenik ortamda eğitim görmeleri için sınıfları deterjanlı suyla yıkayan, kapı ve pencereleri silen ekipler, okulların çevresinde biriken karları da temizledi.

Özalp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ankara'da 20 sokak hayvanını zehirleyerek öldüren kasap serbest bırakıldı
Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti CHP'de bazı milletvekilleri, Ekrem İmamoğlu'nun Palandöken tatilinden rahatsız oldu İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, koronavirüs hakkında rapor hazırladı! İşte korunma yöntemleri

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 23:18:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Özalp Belediyesi okulları temizledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]