Özalp Belediyesi okulları temizledi - Son Dakika

Özalp Belediyesi okulları temizledi
6 saat önce
Özalp Belediyesi, pazartesi günü ders başı yapılacak okullara temizlik çalışması yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:36 Kaynak: AA
Özalp Belediyesi, pazartesi günü ders başı yapılacak okullara temizlik çalışması yaptı.
Belediye ekipleri, yarıyıl tatilinde okulların iç ve dış temizliğini yaptığı okulları eğitim öğretim yılının ikinci dönemine hazır hale getirdi.
Öğrencilerin daha temiz ve hijyenik ortamda eğitim görmeleri için sınıfları deterjanlı suyla yıkayan, kapı ve pencereleri silen ekipler, okulların çevresinde biriken karları da temizledi.
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