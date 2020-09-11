Özalp Belediyesi seralarda yetiştirdiği ürünleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor - Son Dakika

Van'ın Özalp Belediyesi, ilçede kurduğu seralarda yetiştirdiği sebze ve meyveleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyor.
Belediye ekiplerince dört dönüm arazide kurulan seralarda kavun, karpuz, çilek, domates, salatalık, biber ve fasulye yetiştiriliyor.
Hasadı yapılan ürünler, ilçede önceden tespit edilen ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor.
Belediye personeli Asiye Kılıç, 7 çeşit ürün elde ettikleri seralarda yılın her döneminde meyve ve sebze yetiştirebildiklerini söyledi.
Hasadını yaptıkları sebze ve meyveleri 5'er kilogramlık paketlere doldurduklarını belirten Kılıç, zabıta ekiplerinin paketleri ailelere ettiğini aktardı.
Zabıta Amiri Cemal Kaymaz da ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmadıklarını, elde edilen ürünleri evlerine götürerek teslim ettiklerini aktardı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 09:51 - Kaynak: AA
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