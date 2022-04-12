Özalp Belediyesinden 2 bin aileye gıda yardımı - Son Dakika
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Özalp Belediyesinden 2 bin aileye gıda yardımı

12.04.2022 23:58
Özalp Belediyesinden 2 bin aileye gıda yardımı

Van'ın Özalp Belediyesi, ramazan dolayısıyla ilçede ihtiyaç sahibi 2 bin aileye gıda yardımında bulundu.

Van'ın Özalp Belediyesi, ramazan dolayısıyla ilçede ihtiyaç sahibi 2 bin aileye gıda yardımında bulundu.

Görevliler tarafından kolilere bırakılan malzemeler, belediye ekiplerince vatandaşların evlerine teslim edildi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, ramazan dolayısıyla yoksul ve dar gelirli ailelere yardım ettiklerini söyledi.

Nasır, "Dar gelirli ve mağdur durumdaki insanlarımıza destek vermeyi bir görev sayıyoruz. Onların yalnız olmadıklarını ve yanlarında olduğumuzu gösteriyoruz, göstereceğiz. Bu çerçevede başlattığımız yardımlarımızı ramazan sonuna kadar sürdüreceğiz." dedi.

Özalp Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli Mehmet Zenginer ise yardım paketlerinin özenle ihtiyaç sahiplerine teslim edildiğini aktardı.

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Muhammed Emin Nasır, Özalp, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özalp Belediyesinden 2 bin aileye gıda yardımı - Son Dakika


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