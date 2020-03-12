Özalp Belediyesinden 'Hoş Geldin Bebek' kampanyası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Özalp Belediyesinden 'Hoş Geldin Bebek' kampanyası - Son Dakika

Özalp Belediyesinden 'Hoş Geldin Bebek' kampanyası

6 saat önce

VAN (İHA) – Van'ın Özalp Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 'Hoş Geldin Bebek' kampanyası başlatıldı.

Özalp Belediyesinden 'Hoş Geldin Bebek' kampanyası, System.String[]

VAN (İHA) – Van'ın Özalp Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 'Hoş Geldin Bebek' kampanyası başlatıldı.


Kampanya kapsamımda yeni doğan bebekler için 500 adet paket hazırlandı. Özalp Belediyesi tarafından yürütülen kampanya kapsamında Özalp Devlet Hastanesi ile koordineli olarak gözlerini dünyaya açan miniklerin annelerine hediye paketleri verilecek. Hediye edilecek paketler, Kültür ve Sosyal İşler Müdür Vekili Hakan Güven tarafından Özalp Devlet Hastanesi Başhekim Dr. Barış Özyaşar'a takdim edildi.


Kültür ve Sosyal İşler Müdür Vekili Hakan Güven, ilçede bulunan dezavantajlı ailelere doğum yardımı ve yeni doğan çocuklar için temel ihtiyacını karşılayabilineceği anlamlı bir çalışma olduğunu dile getirdi. Güven, "İlçemiz için hayırlı olması temennilerinde bulunuyorum. Emeği geçen tüm personellere ve Özalp Devlet Hastanesi ekibine de ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Günlük olarak takip edilecek bu anlamlı çalışma kapsamında Özalp Belediyesi ile işbirliği halinde olan Özalp Devlet Hastanesinde doğum yapan dezavantajlı ailelere hediye paketleri verilecek" dedi. - VAN

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Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:33 Kaynak: İHA
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