Özalp Belediyesinden Kar Temizle Çalışması
22 dakika önce
Van'ın Özalp Belediyesi ekipleri, etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve mahallerde kar temizleme ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor.
Van
'ın Özalp
Belediyesi ekipleri, etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve mahallerde kar temizleme ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor.
Özalp ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Özalp Belediyesi karla mücadele ekipleri, grup köy yollarına öncülük vererek; Çubuklu, Dorutay, Günyüzlü, Eğribelen, Sarıköy
, Kaşıkara, Oymaklı, Aşağı ve Yukarı Koçkıran mahallelerinin yollarını kardan temizledi.
İki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle yoğun bir şekilde çalışan ekipler, tüm yolları ulaşıma açtı. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:56 Kaynak: İHA
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