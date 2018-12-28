Son Dakika Haberleri: Özalp Belediyesinden Kar Temizle Çalışması

Özalp Belediyesinden Kar Temizle Çalışması

22 dakika önce

Van'ın Özalp Belediyesi ekipleri, etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve mahallerde kar temizleme ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Özalp Belediyesinden Kar Temizle Çalışması, System.String[]
Van'ın Özalp Belediyesi ekipleri, etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve mahallerde kar temizleme ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Özalp ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Özalp Belediyesi karla mücadele ekipleri, grup köy yollarına öncülük vererek; Çubuklu, Dorutay, Günyüzlü, Eğribelen, Sarıköy, Kaşıkara, Oymaklı, Aşağı ve Yukarı Koçkıran mahallelerinin yollarını kardan temizledi.

İki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle yoğun bir şekilde çalışan ekipler, tüm yolları ulaşıma açtı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:56 Kaynak: İHA

Van, Özalp, Güncel
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