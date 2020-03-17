Son Dakika › Güncel › Özalp Belediyesinden korona virüsüne karşı denetim - Son Dakika
Özalp Belediyesinden korona virüsüne karşı denetim
6 saat önce
Van'ın Özalp Belediyesi ekipleri, korona virüsüne karşı denetimlerini sıklaştırdı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:04 Kaynak: İHA
Van'ın Özalp Belediyesi ekipleri, korona virüsüne karşı denetimlerini sıklaştırdı.
İçişleri Bakanlığı tarafından dün yayımlanan genelge doğrultusunda ilçede bulunan kahvehaneler geçici süreliğini kapatıldı. Özalp Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de genelge kapsamında denetimler yaparken, fahiş fiyat konusunda da marketleri kontrol etti. - VAN
Son Dakika Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı Son dakika: AB, üçüncü ülke vatandaşlarının Avrupa'ya girişini yasakladı Erdoğan'ın Başdanışmanı Saraçoğlu, koronavirüse karşı koruyan sebzeleri anlattı Son dakika: Bodrum peş peşe depremlerle sallandı! 4.3 ve 3.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi