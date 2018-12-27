Son Dakika Haberleri: Özalp Belediyesine 33 İşçi Alındı

Özalp Belediyesine 33 İşçi Alındı

11 dakika önce

VAN (İHA) – Van'ın Özalp Belediyesi bünyesinde 6 ay çalıştırılacak 33 geçici işçi alındı.

Özalp Belediyesine 33 İşçi Alındı, System.String[]
VAN (İHA) – Van'ın Özalp Belediyesi bünyesinde 6 ay çalıştırılacak 33 geçici işçi alındı.

Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında Özalp Belediyesinde 6 ay süreli çalıştırılacak 33 işçinin belirlenmesi için Noter huzurunda kura çekimi yapıldı. 210 kişinin başvurduğu ve Özalp Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunun salonunda Noter huzurunda yapılan kura çekiminin ardından 33 geçici işçi belirlendi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:05 Kaynak: İHA

Van, İşçi, Özalp, Güncel
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