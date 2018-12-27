Özalp Belediyesine 33 İşçi Alındı

VAN (İHA) – Van'ın Özalp Belediyesi bünyesinde 6 ay çalıştırılacak 33 geçici işçi alındı.

VAN (İHA) – Van'ın Özalp Belediyesi bünyesinde 6 ay çalıştırılacak 33 geçici işçi alındı.



Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında Özalp Belediyesinde 6 ay süreli çalıştırılacak 33 işçinin belirlenmesi için Noter huzurunda kura çekimi yapıldı. 210 kişinin başvurduğu ve Özalp Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunun salonunda Noter huzurunda yapılan kura çekiminin ardından 33 geçici işçi belirlendi. - VAN

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