Üye Girişi
Özalp Belediyesinin düzenlediği mahalleler arası futbol turnuvası sona erdi - Son Dakika

Özalp Belediyesinin düzenlediği mahalleler arası futbol turnuvası sona erdi

17.11.2021 19:01
Özalp Belediyesinin düzenlediği mahalleler arası futbol turnuvası sona erdi

Özalp Belediyesince organize edilen, kurumlar ve köyler arası futbol turnuvasında Fen Bilgiler Özel Eğitim takımı şampiyon oldu.

Özalp Belediyesince organize edilen, kurumlar ve köyler arası futbol turnuvasında Fen Bilgiler Özel Eğitim takımı şampiyon oldu.

Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce düzenlenen ve 25 mahalle takımının yanı sıra kurumlarında katıldığı turnuvanın final müsabakası yapıldı.

Şampiyonluk için sahaya çıkan 2 takımın futbolcuları "Aşımızı yaptıralım kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım" pankartı açtı.

Oldukça çekişmeli geçen müsabakada Fen Bilgiler Özel Eğitim Spor, Şahin Elektrik Spor'u 5-4 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Maçın ardından takıma kupasını veren Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, dostluk ve kardeşlik havasında oynanan maçların kaynaşmaya vesile olduğunu söyledi.

Centilmenliklerinden ve verdikleri mücadeleden dolayı takımları kutlayan Nasır, şunları kaydetti:

"Çok büyük emek sarf eden müdürümüzü ve ekibini buradan tebrik etmek istiyorum. Gerçekten çok güzel bir organizasyon yapmışlar. Köylerimizde ve şehir merkezinde birçok alanda, sadece futbolda da değil, böylesi müsabakalarımız ve liglerimiz olacak, buradan çok başarılı sporcularımız çıkacak. Bir sıkıntı, problem yaşanmadan, şampiyonumuzun belli olduğu bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Turnuvada dereceye giren diğer takımlara da çeşitli hediyeler verildi.

Özalp Belediyesinin düzenlediği mahalleler arası futbol turnuvası sona erdi
Özalp Belediyesinin düzenlediği mahalleler arası futbol turnuvası sona erdi
Özalp Belediyesinin düzenlediği mahalleler arası futbol turnuvası sona erdi

Şampiyon, Futbol, Özalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özalp Belediyesinin düzenlediği mahalleler arası futbol turnuvası sona erdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kemal Kılıçdaroğlu ziyaretinde gözlerden kaçmayan detay! Akşener'in masasındaki anket dikkatlerden kaçmadı 19:33 Kemal Kılıçdaroğlu ziyaretinde gözlerden kaçmayan detay! Akşener'in masasındaki anket dikkatlerden kaçmadı Kılıçdaroğlu ve Akşener'in erken seçim çağrısına AK Parti'li Bülent Turan'dan ilk tepki 19:29 Kılıçdaroğlu ve Akşener'in erken seçim çağrısına AK Parti'li Bülent Turan'dan ilk tepki 20 yaşındaki genç kızın ölümünde babasına müebbet, ağabeyine ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi 19:20 20 yaşındaki genç kızın ölümünde babasına müebbet, ağabeyine ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi
Sanatçı Omar Souleyman terör örgütü üyeliği suçlamasından gözaltına alındı 18:56 Sanatçı Omar Souleyman terör örgütü üyeliği suçlamasından gözaltına alındı Sıfır otomobiller rezidansların otoparklarında stoklanıyor 18:28 Sıfır otomobiller rezidansların otoparklarında stoklanıyor Son Dakika: Kılıçdaroğlu ile Akşener'in sürpriz görüşmesinden ortak karar çıktı! Ekonomi kurmayları bir araya geliyor 17:22 Son Dakika: Kılıçdaroğlu ile Akşener'in sürpriz görüşmesinden ortak karar çıktı! Ekonomi kurmayları bir araya geliyor
İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor? 16:41 İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor? Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı 15:31 Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı

Son Dakika Haberleri
19:43 İngiliz F-35 savaş uçağı yaptığı rutin uçuşları esnasında Akdeniz'de düştü
19:32 Kemal Kılıçdaroğlu ziyaretinde gözlerden kaçmayan detay! Akşener'in masasındaki anket dikkatlerden kaçmadı
19:30 Galatasaray'da mutlu eden haber! Morutan'ın dev derbide forma giymesinin yolu açıldı
19:28 Kılıçdaroğlu ve Akşener'in erken seçim çağrısına AK Parti'li Bülent Turan'dan ilk tepki
19:20 Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kirliliği sebebiyle eğitime süresiz ara verildi
19:19 20 yaşındaki genç kızın ölümünde babasına müebbet, ağabeyine ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi
19:12 Deprem anında büyük panik yaşandı! Bir kadın korkudan baygınlık geçirdi
19:09 Konya'da aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin 3 kişi tahliye edildi
19:08 Galatasaray'da yönetim derbi ateşini alevlendirdi! Fenerbahçe galibiyetinin primi 4 milyon euro olarak belirlendi
18:35 Galatasaray'ın tüm maçlarını izleyen Vitor Pereira, zayıf noktayı belirledi: Duran toplar
İngiliz F-35 savaş uçağı yaptığı rutin uçuşları esnasında Akdeniz'de düştü İngiliz F-35 savaş uçağı yaptığı rutin uçuşları esnasında Akdeniz'de düştü         
19:43
Galatasaray'da mutlu eden haber! Morutan'ın dev derbide forma giymesinin yolu açıldı Galatasaray'da mutlu eden haber! Morutan'ın dev derbide forma giymesinin yolu açıldı         
19:31
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kirliliği sebebiyle eğitime süresiz ara verildi Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kirliliği sebebiyle eğitime süresiz ara verildi         
19:21
Konuşmak üzere parkta buluştuğu eski sevgilisini silahla vuran kadın: Adımı ağzına alırken düzgün alsın Konuşmak üzere parkta buluştuğu eski sevgilisini silahla vuran kadın: Adımı ağzına alırken düzgün alsın         
19:06
Canlı yayında sunucuları zora sokan anlar: Kocam yanımda ayıplı videolar izliyor, ne yapacağım? Canlı yayında sunucuları zora sokan anlar: Kocam yanımda ayıplı videolar izliyor, ne yapacağım?         
18:36
Son dakika: Kritik değere sahip eşikler de aşıldı! Sprinte kalkan dolar, euro ve altından yeni rekor geldi Son dakika: Kritik değere sahip eşikler de aşıldı! Sprinte kalkan dolar, euro ve altından yeni rekor geldi         
17:38
Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor! Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor!         
17:10
Son Dakika: Düzce'de deprem: Şiddeti 5.3, İstanbul'da da hissedildi Son Dakika: Düzce'de deprem: Şiddeti 5.3, İstanbul'da da hissedildi         
15:50
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir         
14:21
Muslera'nın yediği goller en sonunda çıldırttı, takım kaptanından fırça yedi Muslera'nın yediği goller en sonunda çıldırttı, takım kaptanından fırça yedi         
14:17
Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz         
13:06
Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu         
12:33
Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak         
11:51
Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor! Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor!         
11:37
Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti         
11:13
Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti         
10:14
Define ararken kanlar içinde kaldılar Define ararken kanlar içinde kaldılar         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 19:58:57. #1.13#
SON DAKİKA: Özalp Belediyesinin düzenlediği mahalleler arası futbol turnuvası sona erdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement