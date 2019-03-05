Özalp'de "Arapça Şarkı Yarışması"

Özalp
ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda "10. Arapça Şarkı Yarışması" düzenlendi.
Özalp Hürriyet
İmam Hatip Ortaokulu'nun ev sahipliğinde yapılan yarışmada, öğrenciler sırasıyla şarkılarını seslendirdi.
Yarışmanın ardından jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucu dereceye giren öğrencilere ödül ve belgeleri verildi.
Yarışmada, Hürriyet İmam Hatip Ortaokulu birinci, Milli Eğitim Vakfı İmam Hatip Ortaokulu ikinci, Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi ise üçüncü oldu.
İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, yarışmanın düzenlemesinden mutluluk duyduğunu belirterek, "Yarışmalara katılmak ve medeni cesareti göstermek önemli. Bütün öğrencilerimizi birinci kabul ediyoruz. Emeklerinden dolayı jüri üyelerimizi kutluyorum. Yarışmaya katkı sunan ve öğrencileri hazırlayan öğretmenlere teşekkür ediyorum." dedi.
Yarışmayı Özalp Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih
Aksoy, şube müdürleri, okul idarecileri, öğretmen, öğrenci ve veliler izledi.