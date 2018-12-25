Özalp'de Vakıf Mütevellisine Yeni Üyeler Seçildi

Özalp
ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) mütevelli heyetine üye seçimi yapıldı.
Özalp Halk Eğitim Merkezi'nde yapılan seçime, 57 muhtar katıldı.
Seçimde yeni adayların çıkmamasından dolayı 2018 yılındaki seçimi kazanan Tepedam Mahalle muhtarı Yalçın Özcanlı ile Çırak Mahalle muhtarı Han
Mehmet Çırak, heyet üyesi olarak görevlerine devam edecek.
Seçimin ardından bir otelde Özalp mahalle muhtarlarının verdiği yemeğe katılan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar, 2018 yılında üye olarak görev yapan muhtarlara hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.
Heyetinin kimsesiz, muhtaç ve ihtiyaç sahibi insanlara ulaşarak, onlara yardımcı olmaya çalıştığını ifade eden Vardar, şöyle konuştu:
"Vakıf olarak 2018 yılında çok güzel çalışmalara imza attık. 2019 yılında da aynı çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. 2018 yılında yapılan asker ailelerine destek, kömür ve gıda yardımı gibi çalışmalarımız bu yılda devam edecek. İhtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşın, bize ulaşmalarını sağlayın. Bir noktaya değinmek istiyorum. Yardım alan vatandaşlar, bu yardımların Avrupa Birliği
'nden geldiğini zannediyor bu yanlış bir bilgidir. Vakfımızca yapılan bütün yardımlar devletimiz tarafından veriliyor. Bunu yardım alan vatandaşlarımıza anlatalım bilmeleri gerekiyor. Seçilen muhtarlarımıza görevlerinin hayırlı olmasını diliyorum."