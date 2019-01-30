Son Dakika Haberleri: Özalp Devlet Hastanesinde Hırsızlık İddiası

Özalp Devlet Hastanesinde Hırsızlık İddiası

12 dakika önce

Özalp Devlet Hastanesinde televizyon çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Özalp Devlet Hastanesinde Hırsızlık İddiası, System.String[]
Özalp Devlet Hastanesinde televizyon çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Hastane yönetimi, bir servisteki 2 televizyonun eksik olduğunu tespit ederek durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, hastanenin kamera kayıtları inceledi.

Ekipler inceleme sonucu M.S.T, Ö.F.G ve L.P'yi ilçe merkezinde gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Özalp Devlet Hastanesi Başhekimi Barış Özyaşar, yaptığı açıklamada, 25 ve 27 Ocak'ta gerçekleşen olayın serviste yatan bir hasta tarafından fark edildiğini söyledi.

Özyaşar, şöyle konuştu:

"Hastaların yattıkları odaların ikisinde iki televizyon çalındı. Serviste yatan bir hastamız odasından çıkıp tekrar geri düğünde televizyonun olmadığını fark etti. Hastanın personelimize haber vermesi üzerine biz de araştırmaya başladık. Daha sonra televizyonların çalındığını fark ettik. Durumu Özalp İlçe Emniyet Amirliğine bildirdik. Yaşanan olayla ilgili polis arkadaşlarımız soruşturma başlattı."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 06:26 Kaynak: AA

Özalp, Güncel
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