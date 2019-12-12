Özalp Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı - Son Dakika
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Özalp Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı

6 saat önce

Van'ın Özalp Devlet Hastanesinde yangın tatbikat yapıldı.

Özalp Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı, System.String[]

Van'ın Özalp Devlet Hastanesinde yangın tatbikat yapıldı.

Senaryo gereği hastanenin poliklinik servisinde yangın alarmı verilerek tatbikat başlatıldı. Hastanede çalışan görevli personelle gerçekleştirilen tatbikatta, yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale edildi.

İtfaiye, UMKE ve AFAD ekiplerinin de katıldığı tatbikatta, hasta ve hasta yakınları tahliye edildi.

Hastane Başhekimi Dr. Barış Özyaşar, yaptığı açıklamada, tatbikatın hastanede çıkabilecek bir yangına karşı ilk müdahale açısından önemli olduğunu söyledi.

Özalp, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:30 Kaynak: AA
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