Özalp, eksi 35'i dereceyle dondu - Son Dakika

VAN'ın Özalp ilçesi dün gece sıfırın altında 35 dereceyi gördü. Soğuk havanın etkisiyle ilçede araçlar çalışmadı, akarsular ve su depoları dondu, binalarda buz sarkıtları oluştu. İtfaiye ekipleri, tehlike arz eden buz sarkıtlarını kırdı.

Van'da yağan kar yağışının ardından kapalı olan 79 mahalle ve mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmaları aralıksız devam ederken, bölgede soğuk hava da etkili oluyor. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 50 santimetreye ulaştığı ilçede, hava sıcaklığı gece sıfırın altında eksi 35 dereceye ulaştı. Dondurucu soğuklar nedeniyle su depoları ve akarsular dondu. Aşırı soğuklar nedeniyle bazı binalarda oluşan buz sarkıtları belediye itfaiye ekipleri tarafından kırıldı. Bu arada park halindeki araçların donmaması için üzerleri battaniye ve brandalarla korumaya çalışılıyor.