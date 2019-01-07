Son Dakika Haberleri: Özalp İlçesinde 11 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Özalp İlçesinde 11 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

1 saat önce

Van'ın Özalp ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 11 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Özalp İlçesinde 11 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi, System.String[]
Van'ın Özalp ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 11 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Özalp İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince, Van-Özalp karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Aramada, 11 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:29 Kaynak: İHA

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