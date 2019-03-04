Son Dakika Haberleri: Özalp İlçesinde 'Arapça Şarkı Yarışması' Düzenlendi

Özalp İlçesinde 'Arapça Şarkı Yarışması' Düzenlendi

1 saat önce

VAN (İHA) – Van'ın Özalp ilçesinde 'Arapça Şarkı Yarışması' düzenlendi.

Özalp İlçesinde 'Arapça Şarkı Yarışması' Düzenlendi, System.String[]
VAN (İHA) – Van'ın Özalp ilçesinde 'Arapça Şarkı Yarışması' düzenlendi.

Hürriyet İmam Hatip Ortaokulunun organize ettiği ve Özalp Yatlı Bölge Okulunun salonunda yapılan 'Arapça Şarkı Yarışması'na il genelindeki 16 farklı okuldan katılım oldu. Van Milli Eğitim Müdürü Hasan Tekve, Özalp İlçe Milli Eğitim Müdürü M. Salih Aksoy ve kurum amirleri ile okul müdürlerinin de katıldığı yarışmada, öğrenciler sahne alarak performanslarını sergilediler. Dereceye giren okullara plaket verilirken, yarışmanın birincisi ise Özalp Hürriyet İmam Hatip Ortaokulu oldu. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 06:30 Kaynak: İHA

Van, Özalp, Güncel
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