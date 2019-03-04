Özalp İlçesinde 'Arapça Şarkı Yarışması' Düzenlendi
1 saat önce
VAN (İHA) – Van'ın Özalp ilçesinde 'Arapça Şarkı Yarışması' düzenlendi.
VAN (İHA) – Van
'ın Özalp
ilçesinde 'Arapça Şarkı Yarışması' düzenlendi. Hürriyet
İmam Hatip Ortaokulunun organize ettiği ve Özalp Yatlı Bölge Okulunun salonunda yapılan 'Arapça Şarkı Yarışması'na il genelindeki 16 farklı okuldan katılım oldu. Van Milli Eğitim Müdürü Hasan Tekve, Özalp İlçe Milli Eğitim Müdürü M. Salih Aksoy ve kurum amirleri ile okul müdürlerinin de katıldığı yarışmada, öğrenciler sahne alarak performanslarını sergilediler. Dereceye giren okullara plaket verilirken, yarışmanın birincisi ise Özalp Hürriyet İmam Hatip Ortaokulu oldu. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 06:30 Kaynak: İHA
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