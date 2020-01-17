Özalp ilçesinde durdurucu soğuklar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Özalp ilçesinde durdurucu soğuklar - Son Dakika

Özalp ilçesinde durdurucu soğuklar

6 saat önce

VAN (İHA) – Van'ın Özalp ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor.

Özalp ilçesinde durdurucu soğuklar, System.String[]

VAN (İHA) – Van'ın Özalp ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor.


Özalp ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından dondurucu soğuklar hakim olmaya başladı. Hava sıcaklığının eksi 20 derecenin altına düştüğü ilçede, dereler buz tutarken ağaçlar ise kırağı tutarak beyaza büründü. Hayatı olumsuz etkileyen dondurucu soğuklar, ortaya kartpostallık görüntüler de çıkardı. - VAN

Özalp, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:20 Kaynak: İHA
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