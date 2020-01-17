Özalp ilçesinde durdurucu soğuklar - Son Dakika

Özalp ilçesinde durdurucu soğuklar
6 saat önce
VAN (İHA) – Van'ın Özalp ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:20 Kaynak: İHA
VAN (İHA) – Van'ın Özalp ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor.
Özalp ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından dondurucu soğuklar hakim olmaya başladı. Hava sıcaklığının eksi 20 derecenin altına düştüğü ilçede, dereler buz tutarken ağaçlar ise kırağı tutarak beyaza büründü. Hayatı olumsuz etkileyen dondurucu soğuklar, ortaya kartpostallık görüntüler de çıkardı. - VAN
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