Özalp ilçesinde durdurucu soğuklar - Son Dakika

VAN (İHA) – Van'ın Özalp ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor.



Özalp ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından dondurucu soğuklar hakim olmaya başladı. Hava sıcaklığının eksi 20 derecenin altına düştüğü ilçede, dereler buz tutarken ağaçlar ise kırağı tutarak beyaza büründü. Hayatı olumsuz etkileyen dondurucu soğuklar, ortaya kartpostallık görüntüler de çıkardı. - VAN