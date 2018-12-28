Özalp İlçesinde Tarsim Bilgilendirme Toplantısı

Van'ın Özalp ilçesinde Tarım Sigorta Havuzu (TARSİM) Erzurum Bölge Müdürlüğü tarafından bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Van'ın Özalp ilçesinde Tarım Sigorta Havuzu (TARSİM) Erzurum Bölge Müdürlüğü tarafından bilgilendirme toplantısı yapıldı.



Özalp Tarım ve Orman Müdürlüğü ile TARSİM Erzurum Bölge Müdürlüğü tarafından Özalp Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunda düzenlenen toplantıya; Özalp İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sinan Hakan, TARSİM Erzurum Bölge Müdürü Meriç Özdemir ve çok sayıda çiftçi katıldı. Tarım ve hayvancılık alanında yapılan yenilikler hakkında bilgi veren Meriç Özdemir, Türkiye'de buğday ürününde ilçe bazlı kuraklık verim sigortasını uygulanmaya aldıklarını söyledi. 2019 yılında yeni uygulamaların hayata geçtiği, bu uygulamalardan birinin de üreticilerin merakla beklediği 'İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası' olduğunu belirten Müdür Özdemir, "Değişen iklim şartları, frekansı ve şiddeti artan doğal afetler ve riskler nedeniyle tarımsal faaliyetler son yıllarda önemli ölçüde etkilenmekte ve TARSİM üreticiler için giderek önem kazanmaktadır. Üreticilerimiz, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt olduktan ya da kayıtlarını güncellemelerinin ardından yetkili sigorta şirketlerinin acenteleri aracılığıyla kolaylıkla başvuruda bulunabilirler. Tarım sigortasının bir an önce yaptırılması çağrısında bulunuyor ve uygulamanın ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.



Müdür Özdemir, büyükbaş ve küçükbaş hayvan hırsızlıklarına karşı da 2019 yılı içerisinde çiftçilerin sigorta yaptırabileceklerini söyledi. - VAN

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