Özalp ilçesinden depremzedeler için yardım kampanyası - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Özalp ilçesinden depremzedeler için yardım kampanyası - Son Dakika

Özalp ilçesinden depremzedeler için yardım kampanyası

7 saat önce

Van'ın Özalp Kaymakamlığı, belediyesi ve müftülüğü tarafından Malatya ve Elazığ'daki depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı.

Özalp ilçesinden depremzedeler için yardım kampanyası, System.String[]

Van'ın Özalp Kaymakamlığı, belediyesi ve müftülüğü tarafından Malatya ve Elazığ'daki depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı.


Özalp ilçesinde, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için başlatılan kışlık giysi, kuru gıda ve nakdi yardım kampanyası yoğun ilgi görüyor. Cuma namazı çıkışı İlçe Müftüsü Ahmet Dağ, cami imamlarıyla bir araya gelerek, genel bir değerlendirme yaptı. Müftü Dağ, "Kaymakamlık ve belediye başkanlığı ile ortak bir çalışma yaparak, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için kışlık giysi, kuru gıda ve nakdi yardım kampanyası başlattık. Toplanan yardımlar önümüzdeki hafta perşembe günü deprem bölgesine gönderilecek" dedi. - VAN

Malatya, Elazığ, Özalp, Van, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan enkaz altından kurtarılan Azize Çelik ile telefonda görüştü
Elazığ depreminden etkilenen depremzedeler kira fırsatçılarına tepki gösterdi Gökhan Özoğuz, ailesiyle tatile gittiği gerekçesiyle eleştirilen Ekrem İmamoğlu'na destek oldu Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde açıklama yaparken artçı bir deprem meydana geldi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 22:53:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Özalp ilçesinden depremzedeler için yardım kampanyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]