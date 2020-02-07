Özalp ilçesinden depremzedelere yardım - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Özalp ilçesinden depremzedelere yardım - Son Dakika

Özalp ilçesinden depremzedelere yardım

6 saat önce

Van'ın Özalp Kaymakamlığı, belediyesi ve müftülüğü tarafından Malatya ve Elazığ için toplanan yardımlar gönderildi.

Özalp ilçesinden depremzedelere yardım, System.String[]

Van'ın Özalp Kaymakamlığı, belediyesi ve müftülüğü tarafından Malatya ve Elazığ için toplanan yardımlar gönderildi.


Özalp ilçesinde Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan malzemeler, bugün sabah saatlerin Özalp Belediyesi önünde araca yüklenerek deprem bölgesi gönderilmek üzere yola çıktı. Kısa süre içerisinde toplanan yardımlar arasında kışlık giysi, kuru bakliyat ve çok sayıda elektrikli soba bulunduğu belirtildi. - VAN

Malatya, Elazığ, Özalp, Van, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:25 Kaynak: İHA
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