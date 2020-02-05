Özalp ilçesinin nüfusu azaldı - Son Dakika
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Özalp ilçesinin nüfusu azaldı

6 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı verilerine göre Van'ın Özalp ilçesi nüfusunda azalma olduğu tespit edildi.

Özalp ilçesinin nüfusu azaldı, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı verilerine göre Van'ın Özalp ilçesi nüfusunda azalma olduğu tespit edildi.


TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2019 sonuçlarına göre Özalp ilçesinde en yoğun nüfusun İstasyon Mahallesi'nde yaşadığı belirtildi. İstasyon Mahallesi'nin nüfusu 4 bin 422 olurken, bunu sırasıyla 4 bin 387 ile Sağmalı Mahallesi, 3 bin 937 ile Mahmudiye Mahallesi takip ederken, en az nüfusun ise 144 kişiyle Emek Mahallesi'nde olduğu tespit edildi. 2015 yılında 70 bin 57 olan ilçe nüfusu, 2019 yılında 65 bin 296 olarak açıklandı. Beş yılda 4 bin 761 kişilik nüfus azalması olduğu ortaya çıkarken, en çok göç veren Emek Mahallesi'nin ise 2015 yılında 157 kişi olan nüfusu 2019 yılında 144'e düştü. - VAN

Türkiye İstatistik Kurumu, Özalp, Van, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:04 Kaynak: İHA
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