Son Dakika Haberleri: Özalp'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 101. Yıl Dönümü

Özalp'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 101. Yıl Dönümü

2 saat önce

Özalp ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Özalp'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 101. Yıl Dönümü, System.String[]
Özalp ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kaymakamlık önünde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'ın okunmasıyla başladı.

Daha sonra Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda Özalp Hürriyet İmam Hatip Ortaokulu tarafından etkinlik düzenlendi.

Türkçe öğretmeni Hatem Şimşek Atalay'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından program, şiirlerin okunması ve oratoryo gösterisi ile devam etti.

Programda resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa Kaymakam Ferhat Vardar, Garnizon Komutanı Muharrem Taş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Seyfi Türkyılmaz, İlçe Emniyet Amiri Murat Özdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Aksoy, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:51 Kaynak: AA

Özalp, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Atanamayan Meryem Öğretmen Köyüne Muhtar Oldu Muharrem İnce, CHP'li Adayın "Usulsüzlük Yapıldı" Dediği İlçeye Gitti Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na Ulaşım 15 Gün Boyunca Ücretsiz Olacak Temel Karamollaoğlu, Seçim Sonrası İlk Kez Konuştu: Seçimin Kazananı Biziz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 14:52:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Özalp'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 101. Yıl Dönümü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]