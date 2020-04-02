Özalp'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü - Son Dakika

Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik, Özlap'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çelik, mesajında, binlerce yıllık tarihiyle, sayısız medeniyete ev sahipliği yapan Özalp'ın, 3 Nisan 1918'de düşman işgalinden kurtarılmasının yıl dönümünü gurur ve heyecanla kutladıklarını belirtti.

Şehit kanlarıyla sulandıkça yaşadığı coğrafyada daha derine kök salan aziz millet sayesinde, dönemin işgale uğrayan pek çok Anadolu şehri gibi Özalp'ın da zulmün bin türlüsüne boyun eğmediğini, destansı mücadelesiyle yurdunu alçaklara teslim etmediğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Hepimiz, bu anlamlı güne, binlerce şehidimiz ve gazimiz sayesinde ulaştığımızın farkındayız. Bu duygu ve düşüncelerle her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz kardeşlik ve kenetlenmenin, 102. kurtuluş yılı vesilesiyle artacağına yürekten inanıyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Özalp'ı bizlere emanet eden şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. İlçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutluyorum."