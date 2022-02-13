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Özalp Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, dernek ve iş insanlarını ziyaret etti - Son Dakika

Özalp Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, dernek ve iş insanlarını ziyaret etti

13.02.2022 10:44
Özalp Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, dernek ve iş insanlarını ziyaret etti

Van'ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, İstanbul'da faaliyet gösteren Özalp ve Saray dernekleri ile iş insanlarını ziyaret etti.

Van'ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, İstanbul'da faaliyet gösteren Özalp ve Saray dernekleri ile iş insanlarını ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Nasır, beraberindeki AK Parti Özalp İlçe Başkanı Ercan Ağar ve Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Ertan Baylak ile İstanbul'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Özalp-Saray İlçeleri Kültür ve Dayanışma, Ayazca Köyü Yardımlaşma, Hacıali Köyü Yalçınkaylar Yardımlaşma derneklerini ziyaret eden Nasır ve beraberindekiler, daha sonra Okyanus Holding Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Özbey ile Vanlı iş insanı Şahabettin Sürü ile bir araya gelerek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

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Muhammed Emin Nasır, İstanbul, Özalp, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özalp Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, dernek ve iş insanlarını ziyaret etti - Son Dakika


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