Özalp Kaymakamı Nasır, futbol turnuvası şampiyonlarını kabul etti - Son Dakika
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Özalp Kaymakamı Nasır, futbol turnuvası şampiyonlarını kabul etti

01.04.2022 15:32
Özalp Kaymakamı Nasır, futbol turnuvası şampiyonlarını kabul etti

Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, Van (Alışveriş) Shopping Fest Futbol Turnuvası'nda şampiyon olan takımın futbolcularını makamında ağırladı.

Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, Van (Alışveriş) Shopping Fest Futbol Turnuvası'nda şampiyon olan takımın futbolcularını makamında ağırladı.

???????Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Nasır, takımın turnuvada güzel bir başarı elde ettiğini söyledi.

Bu başarının ilçe futbol takımının kurulmasının temelini oluşturacağını belirten Kaymakam Nasır, antrenör ve sporcuları tebrik etti.

Nasır'a desteklerinden dolayı teşekkür eden takım antrenörü Muzaffer Eryaşar, "İl genelinde çok iyi takımların yer aldığı bir turnuvaydı. Başarılarından dolayı futbolcularımı tebrik ediyorum. Şampiyonluk kupamızı ilçe kaymakamımıza taktim ettik" diye konuştu.

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Kaynak: AA

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