Özalp Kaymakamı Nasır, öğrencilerle deprem tatbikatına katıldı - Son Dakika

Özalp ilçesinde 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında okullarda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı.

Kent merkezindeki 3 Nisan Ortaokulunda gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği 7 şiddetinde deprem oldu. Tatbikata katılan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır da sınıfta öğrencilerle birlikte alarm çalmasıyla "çök-kapan-tutun" yöntemini uyguladı.

Tahliyeye komutunun ardından Nasır ve öğrenciler, öğretmenler eşliğinde güvenli alana çıkarıldı.

Nasır, tatbikatların deprem bilincinin oluşması konusunda önemli olduğunu söyledi.

Depreme her zaman hazırlıklı olmak gerektiğine vurgu yapan Nasır, "Deprem öldürmez, tedbirsizlik öldürür. O yüzden tedbir her şeyin başında gelir. Vatandaşın kendi bireysel anlamda bilinçlenmesi ve kurtarma ekiplerinin de bilinçlenmesi adına tatbikatlar çok önemli. Burada yaptığımız tatbikatı başarıyla tamamladığımızı görüyoruz. Çocuklar okulda nasıl davranacaklarını öğrendiler. Her öğrenci bir aile demektir." dedi.