Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Çelik, nikah kıydı - Son Dakika

Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdlkadir Çelik, cübbesini giyerek ilk defa nikah kıydı.

İlçede öğretmenlik yapan Dilek Perçi ile İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polis memuru Caner Demir'in nikahını kıyan Çelik, çifte mutluluklar diledi.

Çelik, yaptığı konuşmada, bu törenin kendisi için anlamlı olduğunu söyledi.

Genç çiftin mutluluğuna yakından şahit olduğunu ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

"Bu, jlçede göreve başladığımdan bu yana kıydığım ilk nikah oldu. Bu evliliğinizin ülkemiz, milletimiz, vatanımız ve sizler için hayırlı olmasını temenni ediyor, mutluluklar diliyorum." diye konuştu.

Caner ve Dilek çifti ise nikahlarını kıyan Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdlkadir Çelik'e teşekkür etti.