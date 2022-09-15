Özalp Kaymakamı Nasır sınır hattında incelemede bulundu

Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, sınır karakollarını ziyaret ederek, hudut hattında incelemelerde bulundu.

Tabur Komutanı Piyade Binbaşı Serkan Yavuz ile Kurudere Sınır Karakolu'na giden Nasır, burada görev yapan askerlerle sohbet etti.

Sınırda yasa dışı geçişleri önlemek için yapılan beton duvar çalışmalarını da inceleyerek görevlilerden bilgi alan Nasır, ardından kulede nöbet tutan askerlerin yanına çıktı, bir süre gözetleme yaptı.