Özalp'ta kadınlar çivi ve teli sanata dönüştürüyor - Son Dakika
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Özalp'ta kadınlar çivi ve teli sanata dönüştürüyor

27.07.2022 18:18
Özalp'ta kadınlar çivi ve teli sanata dönüştürüyor

Özalp Kaymakamlığı bünyesinde faaliyet yürüten Aile Destek Merkezinde eğitim alan kursiyerler, filografi sanatıyla bir birinden güzel eserler hazırlıyor.

Özalp Kaymakamlığı bünyesinde faaliyet yürüten Aile Destek Merkezinde eğitim alan kursiyerler, filografi sanatıyla bir birinden güzel eserler hazırlıyor.

İlçe Halk Eğitim Merkezi destekleri ile açılan kurslarda eğitim gören 12 kadın kursiyer, çivi, bakır tel ve çeşitli malzemeleri sanata dönüştürüyor.

Filografi sanatıyla hazırladıkları ürünleri satarak gelir elde eden kadınlar, kentin yanı sıra değişik illerden de siparişler alıyor.

Kurs öğretmeni Filiz Yalçın, bazı eserleri 10 günlük bir çalışmanın ardından hazır hale getirdiklerini söyledi.

Yurdun bir çok bölgesinden sipariş aldıklarını belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Tabloları talep üzerine kursiyerlerimle birlikte yapıyoruz. İnternet üzerinden satışlar da yapıyoruz. Bazen bir tabloya üç bine yakın çivi çakıyoruz, bu işlemin ardından renkli bakır telle desenler işliyoruz. Filografi sanatında kullanılan malzemeler özel üretiliyor. Bir tablonun maliyet 200 liradan başlıyor ve 500 liraya kadar çıkabiliyor. Şu ana kadar 80 yakın tablo yaptık. Yapımı devam eden 15 tablo bulunuyor."

Kursiyerlerden Sabuha Gülecen, "Filografi sanatını severek yapıyorum. Sabır isteyen bir iş. Hobi olarak başladım şimdi ise yaptığım tabloları satarak aile bütçeme destek oluyorum. Bütün bayanlara bu el sanatını öğrenmelerini tavsiye ediyorum." dedi.

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Kaynak: AA

Filiz Yalçın, Hisarcık, Özalp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özalp'ta kadınlar çivi ve teli sanata dönüştürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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