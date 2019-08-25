Özalp'ta 14 bin 980 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında devam eden çalışmalar sonucunda; Özalp İlçesinde 14 bin 980 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 07:26 Kaynak: İHA
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında devam eden çalışmalar sonucunda; Özalp İlçesinde 14 bin 980 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Özalp İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçenin Sağmalı Mahallesinde ikamet eden bir şüpheli şahsın adresinde arama yapıldı. Yapılan aramada 14 bin 980 paket kaçak sigara ele geçirilirken, olayla ilgili olarak 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - VAN
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