Son Dakika Haberleri: Özalp'ta 14 bin 980 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Özalp'ta 14 bin 980 paket kaçak sigara ele geçirildi

41 dakika önce

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında devam eden çalışmalar sonucunda; Özalp İlçesinde 14 bin 980 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Özalp'ta 14 bin 980 paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında devam eden çalışmalar sonucunda; Özalp İlçesinde 14 bin 980 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Özalp İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçenin Sağmalı Mahallesinde ikamet eden bir şüpheli şahsın adresinde arama yapıldı. Yapılan aramada 14 bin 980 paket kaçak sigara ele geçirilirken, olayla ilgili olarak 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - VAN

Özalp, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 07:26 Kaynak: İHA
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