Son Dakika Haberleri: Özalp'ta "14 Mart Pi Günü" Etkinliği

Özalp'ta "14 Mart Pi Günü" Etkinliği

54 dakika önce

Van'ın Özalp ilçesinde "14 Mart Pi Günü" etkinliği düzenlendi.

Özalp'ta
Van'ın Özalp ilçesinde "14 Mart Pi Günü" etkinliği düzenlendi.

Özalp Hürriyet İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde düzenlenen etkinlik, Pi' sayısının önemi hakkında bilgi verilmesiyle başladı.

Etkinlikte "Matvivor" yarışması büyük ilgi gördü. Daha sonra yapılan çeşitli yarışmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Öğrencilerin okul bahçesinde Pi şeklini oluşturmasıyla son bulan etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Aksoy, İlçe Müftüsü Ahmet Dağ, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:03 Kaynak: AA

Van, 14 Mart, Özalp, Pi, Güncel
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