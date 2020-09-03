Özalp'ta 7 okulda EBA destek noktası kuruldu - Son Dakika

Özalp ilçesinde öğrencilerin uzaktan eğitime erişimlerini sağlamak için 7 okulda oluşturulan EBA destek noktaları faaliyete başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Cüneyt Arvas, Türkiye genelinde başlatılan EBA destek noktaları hizmeti kapsamında ilçede 7 EBA destek noktası oluşturduklarını söyledi.

Destek noktalarından evinde internet erişimi olmayan öğrencilerin faydalandığını belirten Arvas, şöyle konuştu:

"Özellikle kırsal kesimde kalan öğrencilerimizden bu talep daha fazla geliyor. Bu talepler doğrultusunda destek noktalarımızı daha aktif hale getirmeye çalışıyoruz. Ayrıca Özalp Belediyesi tarafından kırsal mahallelerdeki okullarımıza gerekli internet ve alt yapı desteği sağlanıyor."