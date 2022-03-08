Özalp'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği - Son Dakika

Van'ın Özalp ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kaymakamlık ve Özalp Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce, Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte yerel sanatçılar konser verdi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde görevli sosyolog Mehmet Zenginer, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hakkında etkinliğe katılan kadınları bilgilendirdi.

Katılımcılara karanfil ve çeşitli hediyelerin verilmesiyle etkinlik sona erdi.

Belediye ekipleri de kentin en işlek caddesinde kurulan stantta, kadınlara karanfil ve çeşitli hediyeler dağıttı.