Özalp'ta Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması nedeniyle lokma dağıtıldı - Son Dakika

Van'ın Özalp ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Teşkilatı tarafından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması nedeniyle lokma dağıtıldı.

TÜGVA üyeleri, ilçede cuma namazı sonrası 4 camide yaklaşık 2 bin kişiye lokma ikram etti.

TÜGVA Özalp Temsilcisi Adem Türkmen, yaptığı açıklamada, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Yıllardır bugünü beklediklerini belirten Türkmen, "Allah nasip etti ve bu günleri gördük. Gençlik olarak böyle bir ana tanıklık etmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. İnşallah, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışı Mescid-i Aksa'nın da habercisidir. Bu gün 81 il genelinde vakfımız tarafından lokma dağıtıldı." diye konuştu.