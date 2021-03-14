Son dakika haberi! Özalp'ta bahçe tellerine sıkışan köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika

Son dakika haberi! Özalp'ta bahçe tellerine sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
14.03.2021 09:53
Son dakika haber... Van'ın Özalp ilçesinde bir evin bahçe duvarındaki tellerin arasına sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Van'ın Özalp ilçesinde bir evin bahçe duvarındaki tellerin arasına sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İlçenin Mahmudiye Mahallesi'ndeki bir evin bahçe duvarındaki tellerin arasına sıkışan köpeği gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi.
Bölgeye yönlendirilen Özalp İtfaiye Amirliği ekipleri, telleri keserek köpeği sıkıştığı yerden çıkardı.
Köpek, doğal ortamına salındı.
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