Özalp'ta bayram öncesi imalathaneler denetlendi - Son Dakika
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Özalp'ta bayram öncesi imalathaneler denetlendi

29.04.2022 15:11
Özalp'ta bayram öncesi imalathaneler denetlendi

Van'ın Özalp ilçesinde zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi fırın, market ve tatlı imalathanelerini denetledi.

Van'ın Özalp ilçesinde zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi fırın, market ve tatlı imalathanelerini denetledi.

Vatandaşların sağlıklı gıda tüketimleri için çalışmalar devam ediyor.

Özalp Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çarşı merkezindeki fırın, market ve tatlı imalathanelerinde denetim yaptı.

Ekmeğin gramajına, un depolarına ve hamur üretilen ortamların hijyenik durumuna bakan ekipler, marketlerde fiyat kontrolü gerçekleştirdi.

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Market, Zabıta, Özalp, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özalp'ta bayram öncesi imalathaneler denetlendi - Son Dakika


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