Özalp'ta bayram öncesi imalathaneler denetlendi - Son Dakika

Van'ın Özalp ilçesinde zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi fırın, market ve tatlı imalathanelerini denetledi.
Vatandaşların sağlıklı gıda tüketimleri için çalışmalar devam ediyor.
Özalp Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çarşı merkezindeki fırın, market ve tatlı imalathanelerinde denetim yaptı.
Ekmeğin gramajına, un depolarına ve hamur üretilen ortamların hijyenik durumuna bakan ekipler, marketlerde fiyat kontrolü gerçekleştirdi.
Kaynak: AA
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