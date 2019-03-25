Son Dakika Haberleri: Özalp'ta Bilim Fuarı Açıldı

Özalp'ta Bilim Fuarı Açıldı

1 saat önce

Van'ın Özalp ilçesinde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) destekli bilim fuarı açıldı.

Özalp'ta Bilim Fuarı Açıldı, System.String[]
Van'ın Özalp ilçesinde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) destekli bilim fuarı açıldı.

TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki fuarda 12 proje yer aldı. Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nuran Altan Göl, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Aksoy, şube müdürleri Vahdettin Aksoy ve Zeki Çelik, İlçe Müftüsü Ahmet Dağ ve kurum amirleri, fuarı gezdi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği fuara ilişkin açıklama yapan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Özalp TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Koordinatörü Ufuk Deveci, okullarınca hazırlanan 12 proje ile bilim fuarı düzenlediklerini anlattı.

Fuarda öğrencilerce hazırlanan projelerin bulunduğunu dile getiren Deveci, emeği geçenlere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:12 Kaynak: AA

Türkiye, Van, Özalp, Güncel
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