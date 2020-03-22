Özalp'ta cadde ve sokaklar özel karışımlarla yıkanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Özalp'ta cadde ve sokaklar özel karışımlarla yıkanıyor - Son Dakika

Özalp'ta cadde ve sokaklar özel karışımlarla yıkanıyor

6 saat önce

Van'ın İran sınırındaki Özalp ilçesinde, koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında cadde ve sokaklar özel karışımlı solüsyonlarla yıkanıyor.

Özalp'ta cadde ve sokaklar özel karışımlarla yıkanıyor, System.String[]

Van'ın İran sınırındaki Özalp ilçesinde, koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında cadde ve sokaklar özel karışımlı solüsyonlarla yıkanıyor.

Özalp Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çamaşır suyu, ilaç ve köpük karışımıyla hazırlanan solüsyonla işlek cadde ve sokaklarda temizlik çalışmalarını sürdürüyor.


Ayrıca ilçedeki iş yerlerinde de dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor.


Temizlik İşleri Amiri Yıldırım Demir, yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınına karşı alınacak önlemler kapsamında belediyelerinin toplum sağlığı için gerekli tedbirleri aldığını, bu konuda vatandaşların da gerekli önlemleri almaları için uyarıldığını söyledi.


İlçedeki bütün kurumların koronavirüse karşı etkili tedbirler aldığını belirten Demir, "Virüse karşı dezenfektasyon ve temizlik çalışmaları eş zamanlı olarak yürütülüyor. Vatandaşlarda salgının yayılmasının önlenmesi için korunma tedbirlerini dikkatli bir şekilde yerine getirmesi gerekiyor. Bu salgını hep birlikte durduracağız." diye konuştu.

Özalp, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 01:30 Kaynak: AA

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