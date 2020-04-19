Özalp'ta dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Van'ın Özalp ilçesinde belediye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan cadde ve sokakları deterjanlı suyla yıkayarak dezenfekte etti.

Özalp Belediyesi, korona virüs salgınının yayılmasını önlemek adına ilçenin tamamında dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı boş kalan sokakları, otobüs duraklarını, çöp konteynerleri ve çöp kamyonlarını insan sağlığına zararsız olan doğal ilaçlarla yıkadı.