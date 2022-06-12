Van'da tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü

12.06.2022 13:54
Van'da tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü

VAN'ın Özalp ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü, evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

VAN'ın Özalp ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü, evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Özalp'ın Gültepe Mahallesi'nde Yusuf  Eriştekin'e ait tek katlı evde sabah saatlerinde yangın çıktı. Bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında yükselen alevler, kısa sürede büyüdü. Yangınla birlikte Eriştekin ailesi kendilerini dışarı atarak kurtulurken, itfaiyeye de haber verdiler. Gelen Büyükşehir Belediyesi Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında hasar gören evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.


Van'da tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü
Van'da tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü
Van'da tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü
Van'da tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü
Van'da tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü
YORUMLAR
500
Pendik'te 5 katlı apartmanda çıkan yangın söndürüldü Pendik'te 5 katlı apartmanda çıkan yangın söndürüldü Bilecik'te çıkan orman yangını söndürüldü Bilecik'te çıkan orman yangını söndürüldü
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:32 Arkadaşları tarafından "şaka olsun" diyerek baraj gölüne atılan 16 yaşındaki Rukiye boğularak hayatını kaybetti
14:28 Görenler "Bu kadarına da pes!" dedi! Alkol alan adam cadde ortasına uzanıp trafiği kilitledi
14:23 Anketlere göre seçimde Recep Tayyip Erdoğan'ı geçebilecek tek isim Mansur Yavaş
14:18 Galatasaray'da yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek'in ilk hedefi Fatih Terim!
14:05 Serel Yereli'nin cesur paylaşımları sürüyor! Görenler "Altında bir şey yok mu?" dedi
14:02 Eski Bakan Erdoğan Bayraktar'dan 17-25 Aralık açıklaması: Benim için kamuoyu vicdanında aklanmak önemli, içim rahat
13:34 Yıllar geçti ama Venezuela halkı unutmadı! Darbe girişiminde bulunan muhalif lider Guaido gittiği restorandan yaka paça kovuldu
13:28 Oyuncu Ece Özdikici'nin fotoğrafları sosyal medyayı salladı! Pozlarını "Havalı fotoğraflarım çekildi" diyerek paylaştı
13:21 Beşiktaş'ın genç yeteneklerine teklif yağıyor! Rıdvan'dan sonra Ersin'e de Avrupa'dan talip çıktı
13:17 İtalya'da yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden 4 Türk vatandaşının son anları ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 14:50:02. #1.13#
SON DAKİKA: Van'da tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement