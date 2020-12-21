Özalp'ta fırın ve imalathaneler denetlendi - Son Dakika

Özalp Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren fırın ve imalathaneleri denetledi.
İlçe genelinde denetimlerini sürdüren ekipler, kent merkezindeki iş yerlerini gezerek ekmeklerin gramajını, standartlara uygunluğunu, işletme ruhsatları ve hijyen koşullarını kontrol etti.
Eksikleri bulunan iş yeri sahiplerini eksikliklerin giderilmesi konusunda uyaran ekipler, kuralları yerine getiren iş yeri sahiplerine teşekkür etti.
- Kaynak: AA
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