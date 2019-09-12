Son Dakika Haberleri: Özalp'ta husumetli iki aile barıştırıldı
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Özalp'ta husumetli iki aile barıştırıldı

40 dakika önce

Van'ın Özalp ilçesinde 2 yıl önce bir kişinin hayatının kaybettiği trafik kazasında iki aile arasında başlayan husumet barışla sonlandı.

Özalp'ta husumetli iki aile barıştırıldı, System.String[]

Van'ın Özalp ilçesinde 2 yıl önce bir kişinin hayatının kaybettiği trafik kazasında iki aile arasında başlayan husumet barışla sonlandı.

Savatlı ve Şemsettin mahallelerinde yaşayan Yıldırımçakar ve Boyu aileleri arasında 2 yıl önce başlayan husumet kanaat önderlerin girişimleriyle son buldu.

Şemsettin Taziyeevi'nde düzenlenen barış töreninde konuşan AK Parti İlçe Başkanı Orhan Yıldırımçakar, barıştan yana olan ailelerin hayırlı bir iş yaptığını belirterek, "Yıldırımçakar ve Boyu ailelerini tebrik ediyorum. Aracı olup barışa katkı veren kanaat önderlerine ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Törene Özalp Kaymakamı Abdulkadir Çelik, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Seyfi Türkyılmaz, Müftü Ahmet Dağ, eski AK Parti İl Başkanı Zahir Soğanda, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AK Parti, Özalp, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 05:40 Kaynak: AA
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