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Son Dakika 3. Sayfa Özalp'ta inek kurtarma operasyonu

Özalp'ta inek kurtarma operasyonu

8 saat önce

Van'ın Özalp ilçesinde çamura saplanan inek, itfaiye ekipleri ve iş makinesinin yardımı ile kurtarıldı.

Özalp'ta inek kurtarma operasyonu, System.String[]

Van'ın Özalp ilçesinde çamura saplanan inek, itfaiye ekipleri ve iş makinesinin yardımı ile kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre olay, Özalp ilçesine bağlı Tepedam Mahallesi'nde meydana geldi. Çamura saplana inek, jandarmanın haber vermesi üzerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, bölgeye gitti. Ekiplerin yoğun çabasına rağmen çabalar sonuçsuz kalınca bölgeye Özalp Belediyesi'nden iş makinesi talep edildi. İş makinesinin gelmesiyle inek saplandığı yerden kurtarılarak sahibine teslim edildi. - VAN

İtfaiye, Özalp, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 09:54 Kaynak: İHA
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