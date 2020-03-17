Özalp'ta iş yeri denetimleri yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Özalp'ta iş yeri denetimleri yapıldı - Son Dakika

Özalp'ta iş yeri denetimleri yapıldı

6 saat önce

Van'ın Özalp ilçesinde, İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilen iş yerleri denetlendi.

Van'ın Özalp ilçesinde, İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilen iş yerleri denetlendi.

Özalp Belediyesi, İlçe Tarım ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, genelgeye konu olan tüm iş yerlerine faaliyetlerini durdurmaları için tebliğ yapıldı.

Esnaf ve vatandaşlara toplum sağlığının korunması için belirlenen 14 temel kurala uymaları için uyarılarda bulunuldu.

Denetimlerin vatandaşların sağlığı açısından önemli olduğunu belirten esnaf İhsan Durur, "Özellikle market ve eczaneler bu süreçte çok sıkı denetlenmeli. Esnaf olarak denetimlerin sürekli yapılması bizi mutlu ediyor. Önlemlerin hepsi bizim sağlığımız için alınıyor. Tüm dünya zorlu bir süreç geçiriyor. Bu süreçte devletimizin yanındayız." diye konuştu.

Özalp'ta iş yeri denetimleri yapıldı

Özalp, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 07:09 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs sebebiyle kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatları randevusuz alınmayacak
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan İdlib açıklaması Açıklaması Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs karantinası için yurtlarını boşaltan öğrencilerden helallik istedi
Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Karantina kararına uymamak suçtur Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Karantina kararına uymamak suçtur         
13:08
İstanbul Barosu, her gün güncel olarak şehirdeki adliyelerde koronavirüs nedeniyle ertelenen duruşmaları yayınlıyor İstanbul Barosu, her gün güncel olarak şehirdeki adliyelerde koronavirüs nedeniyle ertelenen duruşmaları yayınlıyor         
12:24
Koronavirüs şüphesi bulunan Bifouma'nın test sonucu negatif çıktı Koronavirüs şüphesi bulunan Bifouma'nın test sonucu negatif çıktı         
12:21
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi         
11:28
Beşiktaş, Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou'nun, koronavirüs tedirginliği nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği iddialarını yalanladı Beşiktaş, Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou'nun, koronavirüs tedirginliği nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği iddialarını yalanladı         
11:27
Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü         
11:05
Model Chloe Loughnan, koronavirüs nedeniyle İtalya'da mahsur kaldı Model Chloe Loughnan, koronavirüs nedeniyle İtalya'da mahsur kaldı         
10:43
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı         
10:23
CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz         
10:16
Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi         
09:58
Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi         
09:52
Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor         
09:39
Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı         
09:24
Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak         
09:21
Umrecilerin karantinaya alınacağı yurttaki öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı Umrecilerin karantinaya alınacağı yurttaki öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı         
09:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 01:39:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Özalp'ta iş yeri denetimleri yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]