Özalp'ta kahvehaneler dezenfekte edildi - Son Dakika

Özalp Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kahvehane ve kıraathaneleri dezenfekte etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, belediye ekiplerinin ilçe genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte ve temizlik çalışmaları sürdüğü belirtildi.

İlçedeki kurum binaları, camiler, park, bahçe, toplu taşıma araçları ve duraklarda çalışma yapan ekiplerin normalleşme süreciyle açılan kahvehane ve kıraathaneleri de ilaçladığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Normalleşme sürecine bugün itibariyle başlandı. Halkımız belirlenen kurallara uymaya devam etsin. Belediye olarak sürekli sahada çalışıyoruz. Ekiplerimiz normalleşme sürecinde açılacak olan kıraathaneler ve kahvehanelerde dezenfekte çalışmaları yaptı. Diğer yerlerde de rutin olarak dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor."