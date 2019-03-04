Son Dakika Haberleri: Özalp'ta Kan Bağışı Kampanyası

Özalp'ta Kan Bağışı Kampanyası

1 saat önce

Van'ın Özalp ilçesinde Kızılay Van Bölge Kan Merkezince başlatılan kan bağışı kampanyasına vatandaşlar ilgi gösterdi.

Özalp'ta Kan Bağışı Kampanyası, System.String[]
Van'ın Özalp ilçesinde Kızılay Van Bölge Kan Merkezince başlatılan kan bağışı kampanyasına vatandaşlar ilgi gösterdi.

Vatandaşlar, Kızılay tarafından ilçe merkezine getirilen kan bağışı tırında sağlık görevlilerinin gerekli kontrolleri yapmasının ardından kan bağışında bulundu.

Kızılay Van Bölge Kan Merkezinde görevli doktor Lütfullah Aslan, Özalp halkının kan bağışı kampanyasına destek vererek önemli bir duyarlılık örneği ortaya koyduğunu söyledi.

Kan ve kök hücre bağışı için ilçeye geldiklerini belirten Aslan, "Çok güzel bir katılım var. Bu yoğun katılımdan memnunuz. Azalan kan stoklarımız böyle yoğun destekle yeniden dolacaktır. Kök hücre ve kan bağışı için gösterdikleri duyarlılıktan dolayı Özalp halkına çok teşekkür ederiz. Gün sonuna kadar 70 üniteye yakın kan toplayabiliriz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:55 Kaynak: AA

Van, Kızılay, Özalp, Güncel
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