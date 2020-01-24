Özalp'ta kar yağışı - Son Dakika

Van'ın Özalp ilçesinde etkili olan kar hayatı olumsuz etkiledi.

Birçok mahalle yolunun kar ve tipi nedeniyle kapandığı ilçede vatandaşlar, araçların üzerinde ve evlerinin önünde biriken karları temizledi.

Özalp Belediyesi karla mücadele ekipleri de vatandaşların sıkıntı yaşamaması için ilçe merkezi ve mahalle yollarında çalışma başlattı.

Karayolları ekipleri de Özalp-Van kara yolunda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.