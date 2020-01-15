Özalp'ta karla mücadele çalışmaları - Son Dakika

Van'ın Özalp ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan mahalle yolları, ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

Belediye Karla Mücadele Ekipleri, ilçe merkezi ve yüksek kesimlerinde bir süredir etkili olan kar ve tipinin nedeniyle kapanan yolların ulaşıma açılması için yoğun çaba sarf etti.

5 iş makinesiyle 34 mahalle yolunu ulaşıma açan ekipler, cadde ve sokaklarda biriken kar yığınlarını da temizleyerek kamyonlarla ilçe dışına taşıdı

Karla mücadele ekibi, vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamaması için çalışmalarını sürdürüyor.