Özalp'ta karla mücadele çalışmaları - Son Dakika

Özalp'ta karla mücadele çalışmaları
6 saat önce
Van'ın Özalp ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan köy yollarını açma çalışmaları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:56 Kaynak: AA
Van'ın Özalp ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan köy yollarını açma çalışmaları devam ediyor.
Belediye karla mücadele ekipleri, yüksek kesimlerde bir süredir etkili olan kar ve tipiden dolayı kapanan yolların açılması için yoğun çaba sarf etti.
Bir çok yolu açan ekipler, Dönerdere, Dağdeviren, Günyüzlü ve Çavuşlar mahallelerinde de yol genişletme çalışması yaptı
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