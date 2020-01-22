Özalp'ta karla mücadele çalışmaları - Son Dakika

Van'ın Özalp ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan köy yollarını açma çalışmaları devam ediyor.

Belediye karla mücadele ekipleri, yüksek kesimlerde bir süredir etkili olan kar ve tipiden dolayı kapanan yolların açılması için yoğun çaba sarf etti.

Bir çok yolu açan ekipler, Dönerdere, Dağdeviren, Günyüzlü ve Çavuşlar mahallelerinde de yol genişletme çalışması yaptı