Özalp'ta karla mücadele çalışmaları - Son Dakika
Son Dakika Güncel Özalp'ta karla mücadele çalışmaları - Son Dakika

Özalp'ta karla mücadele çalışmaları

6 saat önce

Van'ın Özalp ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan köy yollarını açma çalışmaları devam ediyor.

Özalp'ta karla mücadele çalışmaları, System.String[]

Van'ın Özalp ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan köy yollarını açma çalışmaları devam ediyor.

Belediye karla mücadele ekipleri, yüksek kesimlerde bir süredir etkili olan kar ve tipiden dolayı kapanan yolların açılması için yoğun çaba sarf etti.

Bir çok yolu açan ekipler, Dönerdere, Dağdeviren, Günyüzlü ve Çavuşlar mahallelerinde de yol genişletme çalışması yaptı

Özalp, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Ege'de art arda depremler! Son depremin büyüklüğü 4,1 olarak açıklandı
FETÖ elebaşının en yakınındaki Bekmezci: Gülen'i severim, terörist diyemem Kız kardeşine "İstersen seni de öldüreyim" dedi, intihar etti Büyükçekmece'de korkutan patlama! Büyük çapta hasar oluştu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 19:27:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Özalp'ta karla mücadele çalışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]